شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل معرض "ديارنا عربية" طوال شهر رمضان حتى الساعة 3 فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لافتتاح معرض "ديارنا عربية" بمشاركة 7 دول عربية، يوم الخميس 16 مارس ويستمر حتى 20 أبريل المقبل، حيث يقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا 10 مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتي الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن معرض "ديارنا عربية" يقام بمنطقة 6 أكتوبر تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، لذا سوف يركز علي العبايات العربية بنوعيها "حريمي – رجالي " والتي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا اكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، كما سيحتوي المعرض علي منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية والتي تحظي بذوق مميز وقبول عالي لدي المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".

وأوضحت القباج أن عدد المنتجين المشاركين في المعرض يبلغ 150 عارضا من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، هذا إلى جانب مشاركة عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية علي هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.