شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة تواصل فعاليات الحملة القومية لترشيد المياه.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأشار بدوي، إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة باستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى الحال، وعمل حملات طرق الأبواب وحملات توعية لحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وإتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلي توزيع بروشورات تحمل عدد من الرسائل التوعية المائية.
ولفت رئيس مياه الجيزة، إلى تقديم القافلة جانباً من أنشطة خدمة العملاء كخدمات فحص وقراءة عدادات المياه وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية للمواطنين
وصاحب القافلة فريق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والذي بدوره يقوم بحل الشكاوى التي قد تواجه المواطنين والمتعلقة بصيانة وإصلاح خطوط بمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكمل الفريق فعاليات القافلة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه، ووسائل التواصل مع الشركة كالخط الساخن 125 لتلقي الشكاوي والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والموقع الإلكتروني للشركة.