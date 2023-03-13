شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بخطورة الختان فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، غدا الإثنين، حملة جديدة لطرق الأبواب، تحت عنوان "احميها من الختان"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر.

أكدت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، على أن حملة طرق الأبواب "إحميها من الختان"، تهدف إلى نشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الاناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان ، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.

كما ستركز على قضيتين أساسيتين هما رأي الدين والتوعية القانونية المتعلقة بتطبيب ممارسة عملية الختان، وهي من الموضوعات التى تم طرحها من قبل المستهدفات فى الحملات السابقة ، مشيرة إلى أن المشاركين فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.