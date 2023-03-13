شكرا لقرائتكم خبر عن السفير جمال بيومى: الدنمارك شريك تجارى مهم فى الخضر والفاكهة والموالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومى، إن السياسة الخارجية المصرية، أثبتت دائما أنها منفتحة على العالم أجمع، مشيرا إلى أن الدنمارك شريك تجارى مهم، وسوق لنا، خصوصا فى الخضر والفاكهة والموالح، كما نستفيد من تجارب هذه الدول فى التعاون الصناعي.

ونوه بيومى، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، تعليقا على زيارة رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن إلى مصر، بأن هناك زيارات كثيفة متبادلة بين مصر وباقي الدول في الآونة الأخيرة، مضيفا أن أوروبا أكبر شريك لمصر تجاريا وسياسيا وكل ما نحصل عليه من أوروبا هدايا ومنح .

وتابع: نصدر إلى الدنمارك وبلدان أوروبا باتفاق الشراكة المصرية-الأوروبية الذي يعفينا من الرسوم الجمركية، مبينا أنها أحد أهم وسائل جذب الاستثمار في مصر.

وأكد أن هذه الزيارة ستبحث الحرب الدائرة في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الطاقة، مبينا أن مصر وبعض البلدان العربية توفي جزء من احتياجات أوروبا من الغاز والكهرباء، قائلا: "حيث نمد حاليا شبكة الكهرباء من مصر إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص".