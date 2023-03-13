شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تطالب بتجديد خطط التعاون الدولى فى مواجهة تجارة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بتجديد خطط التعاون الدولى فى مواجهة تجارة المخدرات التى تشهد رواجا عالميا واسعا .

جاء ذلك خلال افتتاح والى اليوم الاثنين، لأعمال الدورة 66 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات الدولية والتى تستمر 4 أيام في مقر المكتب في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضحت والي برسالتها للمجتمع الدولي أن الجميع بحاجة للعمل معا كشركاء لمنع تعاطي المخدرات وتعزيز الصحة في المجتمعات .

شارك فى الجلسة الافتتاحية السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية .

وشدد المشاركون في الاجتماعات على ضرورة تعزيز التنمية البديلة كاستراتيجية موجهة نحو مكافحة المخدرات مع مراعاة تدابير حماية البيئة والاعتراف بحقوق الإنسان .

ونوه المشاركون بأهمية التعامل الآمن مع العقاقير الاصطناعية وسلائفها والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في صنع المخدرات غير المشروعة والتخلص منها، ودعوا إلى تعزيز تبادل المعلومات حول تنفيذ قرارات الجدولة للمخدرات والتوسع في استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات.