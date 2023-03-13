شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالى 81 مليون دولار خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراجات عن الأعلاف مستمرة بالتنسيق مع البنك المركزي فى إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف .

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 3 مارس حتى 9 مارس تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 81 مليون دولار، وشمل الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار، وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار ليبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من " 16 أكتوبر 2022 حتى 9 مارس الحالى"نحو 3,049 مليون طن منهم 2,163 مليون طن ذرة، 886 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1,515 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.