شكرا لقرائتكم خبر عن الأرز بـ 14.5 واللحم السودانى بـ165.. عروض معارض أهلا رمضان فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة حتى الآن 7 معارض "أهلا رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين من كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-الزيت (800مللى) بـ35 جنيها.

-زيت عباد (800مللي) بـ60 جنيها.

-زيت عباد (1.600مللي) بـ116 جنيها.

-زيت الذرة (800مللي) بـ70 جنيها.

-زيت خليط (1لتر) بـ53.5 جنيه.

-زيت خليط (2.100 مللي) يتراوح ما بين 112 و 116 جنيها.

-الخل المدعم (900مللي) بـ5 جنيهات.

-الأرز (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-السكر (1كيلو) بـ14.5 جنيه.

-الدقيق (1 كيلو) بـ18 جنيها.

-المكرونة أو الشعرية (400جم) بـ10 جنيهات.

-الطحينة (350جم) بـ26.5 جنيه.

-الحلاوة الطحنية (125جم) بـ14 جنيها.

-الحلاوة الطحنية (250جم) بـ28 جنيها.

-الفاصوليا (500جم) بـ19 جنيها.

-اللوبيا (500جم) بـ19 جنيها.

-الفول المعبأ (500جم) بـ12 جنيها.

-العدس (500جم) بـ21 جنيها.

-السمنة (700جم) بـ50 جنيها.

-السمنة (1.500جم) تتراوح ما بين 99 و 101 جنيه.

-السمنة (2.500جم) بـ163 جنيها.

-كيس الملح بـ1 جنيه.

-الشاي (40جم) يتراوح ما بين 4.5 جنيه و10 جنيهات.

-الشاي (250جم) يتراوح ما بين 39 و 48.5 جنيه.

-لحم سوداني بـ165.

-السجق البلدى بـ175 جنيها.

-الكبدة البلدى بـ195 جنيها.

-اللحم المفروم بـ190 جنيه.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة ناشدت المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، مشيرة أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .