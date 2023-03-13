شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الدولة حريصة على اكتشاف المبتكرين من الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الدولة على رعاية المبتكرين والمبدعين والنوابغ من الشباب، مؤكدًا على أهمية وضع المعايير والرؤى الواضحة؛ لاكتشاف هؤلاء المبدعين وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتطوير أفكارهم ومشروعاتهم البحثية والاستفادة منها فى مشروعات التنمية المستدامة، (رؤية مصر 2030).

وفي هذا الإطار، نظم نادي "ريادة الأعمال" بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مسابقة للأفكار القابلة للتطبيق من الأبحاث والنماذج الأولية، تحت عنوان "حان الوقت لتصبح رائد أعمال" ، بحضور الدكتورة منى عبداللطيف مدير المدينة، والدكتور محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، والدكتور وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذى لنوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمى، والدكتور محمد سرى، وعمداء المعاهد البحثية بالمدينة، ولفيف من أعضاء هيئة البحوث ورجال الصناعة.

وأوضحت الدكتورة منى عبداللطيف أن تنظيم المسابقة جاء من خلال مشروعي نادي ريادة الأعمال ومكتب التايكو، الممولان من قبل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (نداء علماء مصر)، وشركة للتطوير وريادة الأعمال.

وأكدت مدير المدينة أن المسابقة تأتى ضمن توجه المدينة لدعم واحتضان الأفكار الإبداعية والابتكارية للشباب في مجال الأبحاث العلمية، وتهيئة البيئة الملائمة لتنمية مشروعاتهم، وذلك في إطار قيام المدينة بتنفيذ دورها المجتمعي الرائد والداعم في هذا الشأن، ووفقًا للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضافت الدكتورة منى عبداللطيف أن المسابقة تعد فرصة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإطلاق مشروعات ناشئة نحو تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، طبقًا لرؤية مصر 2030، وتأكيدًا للدور الفعال للبحث العلمي في الدعم والتطوير لبيئة ريادة الأعمال فى مصر، وإعطاء فرص حقيقية لرواد الأعمال الشباب لتأسيس مشروعاتهم الناشئة.

ومن جانبه، استعرض د. عمرو صلاح مرسى المدير التنفيذى لنادى ريادة الأعمال ما تناولته المسابقة من خلال عرض وتحكيم المشروعات المشاركة، مشيرًا إلى أنه تقدم للمسابقة (32) مشروعًا، وتم اختيار عدد (18) مشروعًا فى التصفيات الأولى، لافتًا إلى فوز ثلاثة مشروعات فى التصفيات النهائية، مضيفًا أنه ولأول مرة تم مشاركة القادرون باختلاف (ذوى الهمم) فى المسابقة، وذلك إيمانًا بدور هذه الفئات بالانخراط فى المجتمع، مع تذليل كافة العقبات، وتهيئة الفرص المتاحة أمامهم.

وأضاف د. عمرو صلاح أن المدينة تسخر كافة إمكانياتها العلمية والتدريبية لدعم المشروعات الناشئة، مشيرًا إلى مشاركة أساتذة متخصصين في العديد من المجالات بالمدينة وأكاديمية البحث العلمى والجمعية الاقتصادية لريادة الأعمال في تحكيم مشروعات المسابقة، موضحًا أنه تم تنظيم محاضرة فى اليوم السابق للمسابقة من قبل خبير أجنبي فى مجال ريادة الأعمال لتقديم كافة المعلومات حول فعاليات المسابقة، وإجراءات التحكيم، مع عرض مبسط للمشاريع المشاركة.