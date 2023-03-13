شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلمانى من لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آلية العمل بالشبكة ودورها فى دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكاناتها بما يواكب التطور التكنولوجى والتحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات .

وألقى اللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كلمة، أكد خلالها أن الشبكة تعمل على توفير كافة المعلومات الدقيقة عن الحوادث المختلفة لمتخذى القرار على كافة المستويات، بما يمكنهم من التعامل المناسب مع الأزمات والتحرك بشكل أكثر فعالية على غرار الدول الرائدة فى ذلك المجال .

كما تفقد الوفد مركز التحكم الرئيسى بالشبكة واستمعوا إلى شرح مفصل لمنظومة العمل المتطورة والمتكاملة لتحقيق التعامل الفورى مع مختلف البلاغات والإستغاثات بما يسهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، وشاهد الوفد عدد من السيناريوهات لبلاغات من مناطق مختلفة فى أزمنة متداخلة وكيفية التعامل الأمثل معها .

وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تقدير نواب الشعب المصرى لكافة القائمين على العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التى تعد إنجازاً تاريخياً، ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات .

فيما أشاد النواب بالمستوى المتميز لمنظومة العمل بالشبكة الذى بعث فى نفوسهم الطمأنينة لقدرة الدولة المصرية بجهود أبنائها المخلصين على تخطى الصعاب، والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف الأزمات بالأسس العلمية المدروسة.