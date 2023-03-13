شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين إنسان ولا نزايد أو نقول "لاجئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى العديد من الموضوعات، متابعا: "تحدثنا في موضوعات كثيرة منها موضوعات حقوق الإنسان.. وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤية مصر عن هذه الموضوع المهم.. وحريصون جدا في كل مناسبة نتكلم مع أصدقائنا الأوروبيين أنه لينا رؤية مهمة جدا بنطرحها في أهمية هذه الموضوع.. وتعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كافة المجالات وفق المعايير الخاصة بالمنظمات الدولية في هذا المجال".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك: "وجدت تفهم كبير أوي وهذا التفهم محل تقدير واحترام جدا.. وده أمر اسجله حاليأ.. وتحدثنا عن موضوعات خاصة في المنطقة وأهمية إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.. من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر إلي أوروبا.. وده التزام إنساني من مصر.. ومش هتكون معبر للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

وتابع الرئيس السيسي: "مصر تستضيف.. ولا نذكر كلمة لاجئ.. أكثر من 6 ملايين إنسان.. ولا تزايد لكي تتلقي شيء.. يعيشوا كمواطنين داخل مصر.. حتى تتحسن ظروفهم".