شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات بناء وتعديات خلال حملة بحى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة الجنوبية للتصدي لكل المخالفات والتعديات، ومنها جهود حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات والإزالات بالحي، وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية.

وتم تنفيذ قرارات إزالة بالتعديات الواقعة في أرض الجمعية التعاونية لإسكان العاملين المدنيين والعسكريين وأسرهم بمديرية أمن القاهرة طريق عزبة الوالدة غرب حلوان والمخالفة عبارة عن بناء سور من الصاج بطول 40م تقريبا طولي بالجهة الجنوبية لقطعة الأرض المملوكة للجمعية التعاونية لإسكان العاملين بمديرية أمن القاهرة وتم الإزالة كلية، كما تم الانتقال الي تنفيذ قرار إزالة بالموقع الكائن 6 حارة شريف من شارع شريف غرب حلوان والمخالفة عبارة عن حوائط من الطوب الأحمر والأبيض وأسقف من الصاج، وقد تم إزالة المباني والأسوار والرصيف بالشارع علي مساحة 250م تقريبا، وذلك بحضور مسئولي التنظيم والمتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية والإزالات والأملاك ومشرفي المربعات بالحي وبمعاونة الأجهزة المعنية بالحي والقوات الشرطية، كما تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان.

وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه البناء طبقا للتراخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم، وطالبت بالالتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ على المظهر العام وسرعة إزالة المخالفات، لعدم المساءلة القانونية، مؤكدة استمرار شن الحملات لتحقيق الانضباط وإزالة العشوائية في مهدها حفاظاً على الواجهة الحضارية وتطبيق قانون إزالة المخالفات.