شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قرارين وزاريين بمنح 217380 معلمًا شهادة الصلاحية للترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا رقم (55) لسنة 2023، بمنح عدد 139386 من أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف لإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2023/1/1.

كما أصدر الوزير، قرارًا وزاريًا رقم (56) لسنة 2023، بمنح عدد 77994 من أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2022/1/1.

ونص القرار على أن يصدر المحافظون- كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف- بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات النقل- إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم.