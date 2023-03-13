شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من خطورة الإفراط فى تناول المسكنات: تتسبب فى تدهور الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وناشدت هيئة الدواء المواطنين بضرورة استخدام المسكنات كما هو موصوف من قبل الطبيب المعالج، وبأقل جرعة ممكنة، وأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تناولها. ​​

وحذرت أيضاً من استخدام المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية لمدة أكثر من 10 أيام لتخفيف الألم، أو لمدة 3 أيام للحمى، واستشارة مقدم الرعاية في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.​​

وشددت على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات، خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد. ​​

وقالت أنه يجب زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يومياً؛ لتصبح من ستة لثمانية أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.​​