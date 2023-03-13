شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يستقبل وفد اتحاد التعليم الرومانى.. ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية رومانيا .. وقال خلال مباحثاته مع وفد اتحاد التعليم في رومانيا برئاسة أندرا كورنيا رئيس اتحاد التعليم .. نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين في كافة الأنشطة خاصة في هذه المرحلة التى يشهدها العالم من تحديات اقتصادية.

ورحب رئيس الاتحاد العام بالدعوة التى نقلتها رئيسة الوفد الروماني من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال هناك .. وقال نحن نتطلع إلى إقامة توءمة بين الاتحادين وعقد بروتوكولات تعاون بين المنظمات النقابية بالبلدين مشيرا إلى التعاون القائم مع اتحاد نقابات بيلاروسيا.

وفي مجال التعليم أعرب رئيس الاتحاد العام عن سعادته بالعلاقات القوية التى تربط بين النقابة العامة للتعليم برئاسة هشام رضوان واتحاد التعليم في رومانيا .. ونأمل أن يتم التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المنظمتين في هذا المجال.

وقالت أندرا كورنيا رئيسة الوفد الروماني الذى يضم 8 من عضوات لجنة المرأة العاملة باتحاد التعليم أننا نشعر بالأمن والأمان في مصر التى تتمتع بنهضة تنموية واسعة وهي صاحبة حضارة تاريخية عظيمة ونعتبر أنفسنا سفراء لكم في بلادنا الأوروبية حيث يحتل اتحاد التعليم في رومانيا مكانة داخل الاتحاد الأوروبي ولهذا سوف نطالب الاتحادات العمالية بهذه الدول في إقامة علاقات تعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

من جانبه أشار هشام رضوان رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي إلى العلاقات الوطيدة مع اتحاد التعليم في رومانيا منذ أكثر من 13 عاما وحرصنا خلالهم على التعاون البناء لخدمة العاملين في البلدين وتبادل الخبرات الفنية والتنسيق التام في المؤتمرات والمحافل الدولية.

وقال عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري نحن نتطلع لزيارة وفد من اتحاد عمال الزراعة في رومانيا لإبرام بروتوكول تعاون مشترك الذى يمثل أهمية لدعم مشروعات التنمية الزراعية في البلدين وخاصة وأن رومانيا باعتبارها دولة الجوار لأوكرانيا فهي تقوم بدورها الإيجابي لسد العجز في السلع الاستراتيجية.