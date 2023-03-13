شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشهد "إنترفيو" شركة مع ذوي همم.. وتسليم عقود العمل الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شحاتة: سياسة الوزارة مستمرة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الاثنين بالديوان العام للوزارة "انترفيو" بين ممثل عن سلسلة أحد المطاعم ، وعدد من ذوي الهمم الراغبين في العمل في تلك المطاعم بالقاهرة، وأعلن مسؤول سلسلة المطاعم عن توفير 150 فرصة على مهنة عضو فريق سيتم تسليم عقودهم خلال الأسبوع المقبل.

وأكد الوزير شحاتة حرص الدولة المصرية على الاهتمام بذوي الهمم، وأن الوزارة تعكف حاليا على توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وأنها مستمرة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدمجهم في سوق العمل، موجهاً رسالة طمأنينة للحضور بأن الوزارة مستمرة في التواصل معهم حتى بعد استلام العمل للإطمئنان على أوضاعهم داخل بيئة العمل،وتوفير فرص عمل أخرى لمن لم يستكمل إجراءات تعيينة داخل المجموعة.

وبحسب بيان صحفي اليوم فإن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة كانت قد تلقت طلبا من مجموعة " المطاعم "، بإحتياجها لـ 150 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الاعاقة "الصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الابصار " من أبناء محافظة القاهرة بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل سلسلة المطاعم التابعة للمجموعة .