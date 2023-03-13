شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تأثيث 800 وحدة بديلة لسكان جزيرة الوراق فى أكتوبر ومطار إمبابة والان مع تفاصيل الخبر
وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تأثيثها وفرشها تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير مناطق سكنية بديلة لسكان العشوائيات، منذ انطلاقها عام 2016 وحتي مارس 2023 بلغ 21 ألفًا و624 وحدة سكنية تقع في 12 منطقة سكنية وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 756 مليون و193 ألف جنيه.
وأكدت القباج أن اللجنة الوزارية المعنية بتأثيث وحدات السكن البديل للعشوائيات والتي تتولي رئاستها وتضم في العضوية وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية، وصندوق تحيا مصر وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظتي القاهرة والجيزة، تحرص علي اختيار أفضل العروض للمشاركة بمبادرة التأثيث من حيث تنافسية السعر والجودة، وأيضا مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات والجمعيات المصرية العاملة بقطاعي الأثاث والأجهزة الكهربائية المنزلية، ووفق الاحتياجات الفعلية للأسر المصرية، حيث تولي القيادة السياسية أهمية خاصة لهذه المبادرة لتقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع.
وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تستهدف في الفترة المقبلة الانتهاء من تأثيث 11 ألف و581 وحدة سكنية بمشروعات أرض الإنتاج الحربي ومدينة العبور الجديدة، وأهالينا 3 والسكن البديل لجزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تبلغ 984 مليون و385 ألف جنيه.