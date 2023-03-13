شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم قوص يتابع تدريب المرشحين لمسابقة الـ30 ألف معلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع طارق نور الدين، مديرعام إدارة قوص التعليمية، والدكتور محمد خلف، وكيل الإدارة، الجلسة الافتتاحية لتدريب المرشحين للتعاقد لوظيفتى معلم فصل ومعلم رياض أطفال، ضمن تعيين 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية، والذي يقام بقاعات مدرسة قوص الثانوية العسكرية من اليوم الإثنين ولمدة 4 أيام، كما رافق قيادات تعليم قوص الجولة عاطف خليفة مسئول قسم التدريب بالإدارة وصديق نصر مسئول التعليم الابتدائي وعمران يوسف موجه أول رياض الأطفال وخالد بدرى مدير مدرسة قوص الثانوية العسكرية.

ورحب مدير عام تعليم قوص أثناء تفقده قاعات التدريب بالمعلمين والمعلمات المساعدين المستهدفين بالتدريب، مشددا على ضرورة التحصيل الجيد للمحتوى المقدم من المدربين الذى سيؤهلم للتفاعل الناجز مع الطلاب داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال.

من جانبه أكد عاطف خليفة مسؤول قسم التدريب بالإدارة أن تدريب صقل المهارات الذى بدأت فعالياته اليوم ويستمر للخميس يستهدف 139 معلم مساعد منهم 119 تخصص رياض الأطفال و20 مرشح للعمل معلم فصل فى 4 قاعات تدريب يقوم بالتدريب بهم مدربين معتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلم.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.