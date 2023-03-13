شكرا لقرائتكم خبر عن دموع الملكة رانيا تشعل مواقع التواصل.. صور جديدة لزفاف الأميرة إيمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني عبد الله الثاني، صورًا جديدة من حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان عبد الله، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وأبرزت الصور بكاء الملكة رانيا العبد الله خلال عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني يوم أمس في بيت الأردن.

وكتبت الملكة رانيا العبد الله عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "حبيبتي إيماني، لم ولن تغادري كياني لا في صحوتي ولا في منامي.. في حفظ الله ورعايته".

واحتفى عدد كبير من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مع منشور الملكة رانيا العبد الله متمنين حياة سعيدة للأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني مع زوجها السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وكانت الملكة رانيا عبرت عن سعادتها بزفاف ابنتها يوم أمس بكلمات كتبتها عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، وقالت: كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا. حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه… تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان. حصة أبوكِ أنت يا إيمان.

وتابعت: وها أنا اليوم يا إيمان “أم العروس”، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان… جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا.

وحضر حفل الزفاف إلى جانب الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، شقيقا الأميرة إيمان؛ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؛ الأمير هاشم بن عبدالله، وهما من شهدا على عقد القران، بالإضافة إلى الأميرة رجوة السيف مخطوبة ولي العهد، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني .

ومن العائلة الهاشمية؛ حضر الحفل عدد من أصحاب الأمراء والأميرات، حيث تواجد كل من الأميرة منى الحسين جدة الأميرة إيمان، الأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله الثاني، الأميرة ثروت الحسن، الأميرة بسمة بنت طلال عمة الملك، الأمير فيصل بن الحسين، الأميرة زينة الفيصل، الأمير علي بن الحسين، والأميرة ريم العلي، الأمير هاشم بن الحسين، الأميرة عالية بنت الحسين، الأميرة عائشة بنت الحسين، الأميرة زين بنت الحسين، الأميرة راية بنت الحسين، الأميرة آية بنت فيصل الحسين وزوجها محمد الحلواني، الأمير عمر بن فيصل، الأميرة عائشة بنت فيصل، الأميرة سارة بنت فيصل.

وحضر أيضا الأميرة عالية الطباع، الأميرة الجليلة بنت علي الحسين، الأمير عبدالله بن علي الحسين، الأميرة رحمة بنت الحسن، الأميرة سمية بنت الحسن، الأمير راشد بن الحسن، الأميرة زينة الراشد، الأمير طلال بن محمد، الأميرة غيداء طلال، الأمير غازي بن محمد، الأميرة مريم الغازي، الأميرة فريال، الأميرة تغريد محمد.

ومن عائلة السيد جميل ترميوتس حضر كل من، والده ألكساندر ترميوس، ووالدته كورينا هيرنانديز ترميوتس، وشقيقته أليكسا ترميوتس، وشقيقه أليخاندرو ترميوتس، وجدته كارمن إلينا هيرنانديز.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي الأردنى، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، وتمنى للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.



حقيبة يد الملكة رانيا العبد الله



دموع الملكة رانيا العبد الله خلال عقد قران الأميرة إيمان



فرحة الملكة رانيا العبد الله بزفاف نجلتها



ملكة الأردن رانيا العبد الله تحتفي بالأميرة إيمان خلال حفل رفافها