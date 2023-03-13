شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام لصفوف القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم السبت الموافق 01/04/2023 ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده العميد محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع كالآتى :

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها ( الأزهرية / المهنية / الرياضية ) على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60% ، وبالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الإبتدائية – راسبى الإعدادية – الإعدادية ( درجة النجاح فقط ) من مواليد ومقيمين بمحافظتى ( قنا / أسوان ) والمناطق الصحراوية بنطاقهم ، وأن لا يقل السن عن 15 عاما ولا يزيد عن 25 عاما عند الإلتحاق بالقوات المسلحة فى أول يناير 2024 ولا يقل عن 17 عام لقصاصى الأثر، وأن لا يقل الطول عن 170 سم .

بالإضافة إلى الشروط العامة للتطوع كالآتى : ( أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين ، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ، وأن يجتاز كافة الإختبارات المقررة ، وإستيفاء البيانات المطلوبة ( على موقع إدارة التجنيد والتعبئة ) ، وألا يكون متخلفاً عن التجنيد أو غير لائق طبى للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أى منشأة تعليمية عسكرية ) .

أسلوب التقديم :

يقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى :(https://tagcand.mod.gov.eg) إعتباراً من 15/03/2023 وحتى 04/05/2023 وطباعة نموذج طلب الإلتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات الغير متواجد بها مناطق تجنيد إعتباراً من 01/04/2023 وحتى 08/05/2023 ، ويتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان ، ثم إستكمال البيانات بالملف وإستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها إعتباراً من 03/04/2023 حتى 10/05/2023 ، وبعد قبول الملف مستكمل ومراجعته بكافة الشروط يتم تحديد توقيتات الإختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الإختبارات تباعاً وتوقيت الإختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الإلتحاق .

المستندات المطلوبة عند التقدم :

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل ( الإستمارة أو الشهادة ) عند الالتحاق ، وشهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحاً بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 15 سنة ، صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها ، عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للشاب فى حالة بلوغه سن 15 سنة ، عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة ( سارية ) ، عدد 8 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان ، صورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد، أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين ( بالمدارس / المعاهد/ الكليات ) ، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

المستندات المطلوبة بعد إجتياز الكشف الطبى :

صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولى الأمر لم يمضى على إستخراجها أكثر من (3) شهور وصوره منها , بيان قيد عائلى مميكن للوالد لم يمضى على إستخراجه أكثر من (3) شهور وصوره منه , وعدد (2) كارت عائلى للأسرة مقاس 10 * 15 سم خلفية بيضاء .

كما صدق الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين ( المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2023 ) والمقرر إستقبالهم إعتباراً من 25 / 3/2023 وذلك وفقاً للشروط الآتية :-

أولاً : حملة المؤهلات العليا :-

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31 /12 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى أخر يناير 2023 ، خريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر2022 حتى أخر يناير 2023,

وكذا مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة

من أول فبراير 2022 إلى أخر يناير 2023 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 12/04/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 06/05 وحتى 20/05/2023.

ثانيا : حملة المؤهلات فوق المتوسطة :-

مواليد الفترة من 01/07 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2022 حتى آخر يناير 2023، ومواليد الفترة من 01/07 حتى 31/12 من مواليد عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2022 إلى آخر يناير 2023 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 09/05/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 21/05 وحتى 24/05/2023.

ثالثاً : حملة المؤهلات المتوسطة :-

مواليد أشهر ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) عام 2003 الحاصلون على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2021/2022 ، وكذا مواليد أشهر ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) من مواليد جميع السنوات حتى عام 2002 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2021/2022 ، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 25/03/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 04/04 وحتى 03/05/2023.

رابعاً : غير ذوى المؤهلات:-

مواليد اشهر ( يوليو / أغسطس / سبتمبر ) من عام 2003 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة ،

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15/05/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 25/05 وحتى 07/06/2023.

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية

من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/ التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض ) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ) .

الإجراءات والتيسيرات التى تقدم لأبناء المحافظات النائية :

يتم دفع لجان تجنيدية دورياً لتسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظات النائية (شمال سيناء ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ، حلايب ، شلاتين ، أبو رماد ، وادى العلاقى) وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن تواجدهم بدون مقابل مادى وذلك تيسيراً على أبناء هذه المحافظات .

إرشادات هامة لشبان التجنيد :

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء عليه التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ومعه المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – الحاصلون على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص – زواج الشاب من أجنبية لا يعفيه من آداء الخدمة العسكرية ويتم عرض موقفه على الجهات المختصة قبل إلتحاقه بالخدمة العسكرية – كما نؤكد على ضرورة معادلة الشهادات لخريجى الكليات والمعاهد العليا الخاصة من إدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات - والشهادات الغير معادلة سيتم معاملة خريجيها تجنيدياً طبقاً لآخر مؤهل سبق حصولهم عليه – يتم الإستعلام عن شهادات المؤهل المقدمة من ذوى المؤهلات ( متوسطة / فوق متوسطة / عليا ) من وزارتى ( التعليم العالى / التربية والتعليم ) .

- الإبلاغ الفورى عن الأشخاص الذين يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للإلتحاق بالقوات المسلحة ويبتزونهم مادياً فى سبيل ذلك والحذر من التعامل معهم .

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى : ( https://tagned.mod.gov.eg ) .

كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى : ([email protected]) ، وخدمة الإستعلام الصوتى على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكترونى ورقمه ( 15499 ) .