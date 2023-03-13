أخبار مصر.. قناة السويس تشهد عبور 107 سفن كأعلى معدل يومى فى تاريخها

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الإثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث تعبر 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الإثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث تعبر 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور 107 سفن كأعلى معدل يومى فى تاريخها

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة مطابقة لمواصفات الامتحان الأساسى الذى ينطلق 12 يونيو المقبل، موضحة أن عدد الأسئلة فى نسخة الامتحان التجريبى أو النموذج الاسترشادى فى كثير من المواد الدراسية مطابق لأسئلة الامتحان الأصلى.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مغبرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، والظاهرة المؤثرة الآن على القاهرة الكبرى رمال مثارة ومستوى الرؤية 4000 متر .

التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مطابقة لمواصفات الامتحان الأساسىالأرصاد: أجواء مغبرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ورمال مثارةالتعليم تعلن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى

أكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، أن دار الإفتاء تحرص كل عام مع اقتراب شهر رمضان المعظم على وضع استراتيجية خاصة للعمل طوال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن خطة الدار ترتكز هذا العام على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لإيصال رسالتها، وفي سبيل ذلك تعمل على تعزيز فريق الفتوى الهاتفية والإلكترونية من أجل إتاحة الفرصة لتلقي أكبر عدد من تساؤلات الناس فيما يتعلق بالشهر الكريم. أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة بوزارة الرى، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان من عام 1444 هجريا . هيئة المساحة: أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس بعد المقبل

مفتي الجمهورية: احتكار السلع ممنوع شرعا ويدل على انعدام ضمير المحتكر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن إكتشاف الموهوبين من الطلاب والمبدعين في مادة التربية الفنية بجميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023، حيث وجهت الوزارة، بإعداد كشوف للموهوبين من الطلاب وتصنيفهم حسب الموهبة، وتبليغ الموجة العام للتربية الفنية سرعة إرسال كشوف بأسماء الطلاب الموهوبين والمبدعين في مادة التربية الفنية بجميع المراحل التعليمية في مادة التربية الفنية التي تعد مادة أساسية يتم تدريسها بالمرحلة الإبتدائية والإعدادىة واختياري في المرحلة الثانوية. تفتح الحديقة أبوابها يومياً من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات، وذلك طوال أيام الأسبوع ما يوم عدا الثلاثاء، الذى يعتبر راحة أسبوعية، لكن يمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق من باب رقم " 1 " باب الإدارة فقط. "حديقة الحيوان": استقبال الزائرين 6 أيام فى الأسبوع.. والثلاثاء راحة أسبوعية أعلن مصرف "HSBC" الاثنين، أنه سيستحوذ على الأسهم البريطانية لبنك سيليكون فالى الأمريكى الذى أعلن فشله فى تغطية ودائعه فى الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية. قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إنه من المتوقع سقوط أمطار يومى الاثنين والثلاثاء تتركز على الساحل الشمالى وشمال الدلتا تصل إلى حد السيول فى جنوب سيناء غدا الثلاثاء. مركز المناخ: أمطار على الساحل الشمالى وشمال الدلتا.. وغدا سيول بجنوب سيناء جيريمى هانت: بنك HSBC يستحوذ على الأسهم البريطانية فى"سيليكون فالى"

التعليم توجه بإعداد كشوف بالطلبة الموهوبين فى التربية الفنية بالمدارس