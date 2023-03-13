شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة: توافر المخزون الاستراتيجى للسلع وشن حملات يومية خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد النعيم حامد مدير مديرية تموين القاهرة ووكيل أول وزارة التموين استمرار شن حملات الرقابة التموينية اليومية بنطاق المحافظة على مدار شهر رمضان حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالبهم واحتياجاتهم ..مشيرا الى أن هناك 4 حملات مركزية من مديرية التموين و حملتين من التجارة الداخلية حيث تضم القاهرة 38 حيا كل حى به إدارة تموينية ومفتشين يحملون صفة الضبطية القضائية .

وقال مدير تموين القاهرة، خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، للتعرف على أهم الاستعدادات التى تتم لاستقبال شهر رمضان الكريم، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور على المصيلحى وزير التموين و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تم التنسيق من خلال وزارة التموين ومديرية تموين القاهرة على الاستعداد الكامل ووضع خطة تنسيقية مع شركة مخابز القاهرة الكبرى وشركات وزارة التموين الخاصة بالسلع التموينية وايضا الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، مشيرا الى أنه تم التنسيق بين المخابز البلدية الواقعة فى كل إدارة بحيث يتم متابعة تشغيل هذه المخابز فترات قبل الافطار حتى يكون الخبز طازج قبل افطار رمضان وايضا عقب الافطار فترات ماقبل السحور فيتم التنسيق بين المخابز البلدية لتناوب بعض المخابز للعمل أيضا فى المناطق التى بها شركاء الوطن من الاخوة الاقباط بحيث يتم تشغيل المخابز على فترات صباحية ومسائية.

وأضاف مدير تموين القاهرة أن أرصدة القمح والدقيق التي تورد يوميا إلي المخابز امنة وتكفي سد جميع الاحتياجات وتقوم المديرية بتعزيز الارصدة اولا بأول ..لافتا الى أنه فيما يتعلق بمنظومة الدقيق استخراج 87.5% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية فى محافظة القاهرة لإنتاج رغيف الخبز المدعم فهناك 2014 مخبزا بلديا سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام بحصة إجمالية فى الشهر تصل الى 62 الف طن لمحافظة القاهرة بالاضافة الى توفير إحتياجات ملايين المواطنين للدقيق الفاخر الحر فى شهر رمضان لعمل الحلويات التى يشتهر بها هذا الشهر الكريم.

وأشار مدير مديرية التموين الى وجود غرفة عمليات تتابع الموقف التموينى أولا بأول على مدار 24 ساعة يوجد بها متخصصين ومفتشين تموينيين يتلقون البلاغات والشكاوى الخاصة بالمواطنين سواء من موقع مجلس الوزراء أو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو محافظة القاهرة أو وزارة التموين أو المواطنين العاديين، كما تم إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء.

وأكد عبد النعيم حامد أنه يتم تنظيم الحملات بحيث تشمل العاصمة جميعها فالقاهرة مقسمة الى خمس مناطق المنطقة الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية والقاهرة الجديدة "الشروق ، بدر ، 15 مايو" وتهدف تلك الحملات الى متابعة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية أو الخبز أو اللحوم والدواجن والاسماك وكذلك الخضروات والفاكهة فى الفترة الاخيرة بالاضافة الى التصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم حيال المخالفين وخلال شهر رمضان يتم التركيز فى الحملات على المخابز وقت الذروة و أيضا بالنسبة للحوم والاسماك والدواجن وهناك حملات مشتركة بين التموين و الطب البيطرى ووزارة الزراعة على كل مايباع فى السوق ولدينا لحوم مجمدة مستوردة بكميات كافية وكذلك اللحوم السودانية.

وأوضح مدير التموين أنه يتم خلال الحملات التفتيشية تحرير العديد من المخالفات التموينية بقطاعات محافظة القاهرة الاربعة مابين نقص في الاوزان ومخالفة في المواصفات وبيع بأزيد من التسعيرة بالنسبة للمخابز وعدم الاحتفاظ بالفواتير وبيع سلع تموينية بالسوق السوداء ويتم التحفظ على المضبوطات من السلع وتحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ..لافتا الى انه لا سماح بمساس قوت المواطنين وسوف يتم الضرب بيد من حديد ضد المخالفين والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وحول كيفية التعامل مع منظومة المخالفات التى يتم رصدها ، قال اللواء عبد النعيم حامد ترد الينا العديد من الشكاوى وعلى الفور يتم نزول المفتشين الذى يحملون صفة الضبطية القضائية الى مكان الشكوى ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية يتم ضبط أى مخالفة وتحرير محضر وعرضه على النيابة المختصة ومصادرة السلع وفقا لاحكام القانون ويتم يوميا تحرير مايتعدى 180 مخالفة تموينية وأى شخص يقوم بحجب سلع عن التداول مثل السكر والارز يتم مصادرتها وبيعها للجمهور مرة أخرى بجانب التأكد من البيع بالسعر الذى تم تحديده بين الغرفة التجارية ووزارة التموين والمحافظة.

وبالنسبة للبدال التموينى، تقوم مديرية التموين بصرف الحصة المقررة له على البطاقة التموينية من سكر ، دقيق ، ارز ،مكرونة وكلها سلع مدعمة فالسكر على سبيل المثال يباع ب ١٠ جنيهات ونصف و الزيت ب 25 جنيها و الارز المعبأ ب ١٠ جنيهات ونص و كلها سلع متواجدة ومتوفرة لكل من يحمل بطاقة تموينية من خلال مشروع جمعيتى أو مجمعات النيل أو الاهرام المنتشرة بربوع المحافظ ..مشيرا الى هناك رقابة صارمة على البدال التموينى و فى حالة ضبطه بمخالفة مثل تجميع سلع أو عدم امتناع عن صرف سلع أو البيع بسعر أزيد من المقرر يتم حرمانه فورا والتعرض للاجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بالمحال الصغيرة والسوبر ماركت القريبة من المنازل، نوه اللواء عبد النعيم حامد، أنه فى حال ورود شكوى يتم نزول حملة من التجارة الداخلية تقوم بفحص الفواتير وصلاحية السلع والتأكد من الالتزام بالاسعار .

وحول منافذ " أهلا رمضان" والمواطن أولا ، أعلن مدير مديرية التموين أنه تم حتى الان بتوجيهات رئاسية و من وزير التموين والمحافظ إقامة 124 معرضا فى القاهرة قابلة للزيادة خلال الايام القادمة وهناك متابعة يومية لها خاصة مع ماتشهده من إقبال كبير من المواطنين ، فكل السلع الاستراتيجية لها وفرة كاملة في الأسواق، وفي سلوك خاطئ من بعض المواطنين أنه يحصل على كميات بزيادة ولكن السلع متوافرة لذلك يتم

متابعة مستوى الاسعار اولا بأول والتأكد من عرض الاسعار علي السلع داخل المنافذ وايضا التأكد من توافر السلع الاساسية مثل الارز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين حيث تقوم المديرية على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.

