شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مارس انطلاق فعاليات "ملتقى التوظيف التاسع عشر لتشغيل خريجى جامعة حلوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان "ملتقي التوظيف التاسع عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي 15: 16 مارس الجاري، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان بمجمع الفنون والثقافة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن الملتقي الـ 19 لتشغيل خريجي جامعة حلوان يشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات ومختلف القطاعات، وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة، حيث تحرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط، بالرغم من أنها الأحدث انشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمع بين العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها.

يهدف الملتقي إلى تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة والحديث عن الإرشاد الوظيفي ووظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للخريجين وحديثي التخرج وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية.

كما يعقد على هامش الملتقي مجموعة من الندوات وورش العمل ذات الصلة بسوق العمل والتي تعمل على تأهيل الطلاب أو الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات في تنمية المهارات الشخصية ومجال الكمبيوتر وتطبيقات الحاسب الآلي في مجالات العمل المختلفة.