وكالة الفضاء المصرية: القمر حورس 2 يلبى متطلبات رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعى الجديد "حورس 2" يلبى كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وقال صدقي ـ في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري اليوم الاثنين ـ إن مصر أطلقت بنجاح القمر الصناعي (حورس 2) من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين، حاملا على متنه كاميرات عالية الجودة، مضيفا أن إطلاق القمر الجديد يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.

وأوضح أن القمر حورس 2 يعد من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد والتي يجرى تطويرها من خلال مشاركة كاملة لخبراء مصريين وصينيين ، موضحا أن الكاميرات عالية الدقة في كوكبة الأقمار ( حورس 1، حورس 2) سوف تساعد في معرفة البيئة المحيطة لتعظيم استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة 2030 .

أشار صدقي إلى أن التصوير عالي الدقة يساعد بشكل دقيق في معرفة الثروات المعدنية الموجودة فضلا عن دراسة الأجواء المناخية والتي يمكن من خلالها تحديد أفضل المحاصيل ليتم زراعته في الأماكن المناسبة بالقطر المصري بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتصديره إلى الخارج أيضا.