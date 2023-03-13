شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم للعمل بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط العمل بوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي كالآتي:

ـ يتم فتح باب التقدم من 12مارس 2023 حتى 19 مارس 2023.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2023.

ـ يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات

والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم

العام والفنى.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل

إلى المدرسة التي تم التقديم لاللتحاق بها.

ـ فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن

اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه

للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأى

حق قانونى.

ـ ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: eg.gov.emis.tawzef

جدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح التقدم إليها هي:

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الوادي الجديد.

مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة I-Tech للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.