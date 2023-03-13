شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: توزيع لجان على مستوى الجمهورية استعدادا لرصد هلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد صميدة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن معهد الفلك دأب سنويا على تنظيم ندوة علمية قبل شهر رمضان للكشف تفاصيل ميلاد هلال شهر رمضان واستعدادات استطلاع هلاله.

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، خلال ندوة تحت عنوان" هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، ينظمها معهد الفلك بمقر المعهد تحت رعاية الدكتور جاد القاضيرئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية ، إلى أنه استعدادا لشهر رمضان يتم توزيع لجان مختلفة على مستوى الجمهورية، موضحا أن سيتم إرسال لجان إلى أسوان وسوهاج وقنا ومطروح والفيوم والخارجة وحلوان .

وأضاف رئيس معمل أبحاث الشمس ، إلى أن اللجان تضم ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء ، لافتا إلى أنه يتم إبلاغ إدارة المعهد والتى تقوم بدورها إبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية بشأن موعد بداية شهر رمضان .

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر رمضـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق ، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

وبذلك يكون يوم الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، و تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1444هـ فلكياً يوم الخميس 23/3/2023م ، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.