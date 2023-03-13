شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من 65 جنيها.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلى بمعرض أهلا رمضان فى فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد معرض "أهلا رمضان" فى أرض المطاحن بشارع الملك فيصل في محافظة الجيزة، إقبالا كبيرا ومتزايدا من قبل المواطنين؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل بـ30%، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

يقام المعرض على مساحة 2000م، ويتيح يوميا حتى نهاية الشهر الفضيل منتجاته من سلع أساسية وتموينية وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك وزيوت وخلافه بـ101 باكية بيعية، لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار الفراخ البرازيلي واللحوم المجمدة بمعرض أهلا رمضان في فيصل.

-كيلو الفراخ البرازيلي المجمد بـ65 جنيها.

-الفراخ البرازيلي (1.100جم) بـ71.5 جنيه.

-الفراخ البرازيلي (1.200جم) بـ78 جنيها.

-الفراخ البرازيلي (1.300جم) بـ84.5 جنيه.

-طبق لحمة مفرومة (500جم) بـ60 جنيها.

-طبق لحمة (500جم) بـ60 جنيها.

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة افتتحت حتى الآن 7 معارض "أهلا رمضان"، توفر احتياجات المواطنين من كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان بتخفيضات تصل لـ30%، حتى نهاية شهر رمضان الكريم، إلى جانب ما تضمه من أكثر من 900 معرض ومنفذ للسلع تغطي كافة قطاعات المحافظة.

وتقع معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة، بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة في المنيب، وبشارع بورسعيد في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي في العياط، وبطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.