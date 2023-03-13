شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 25 ألف منفذ ومعرض سلع غذائية بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يومياً، مؤكداً أن الوزارة ستتابع مع كافة الوزارت والجهات المعنية توفير كميات إضافية من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة، موضحا أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة فى المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض "أهلا رمضان" التى وجهت القيادة السياسية بالتبكير فى إقامتها هذا العام، وكلف بها دولة رئيس الوزراء، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير، السادة المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص موائد الرحمن والالتزام بالاجراءات المتبعة فى هذا الشأن فيما يخص التصاريح اللازمة من الأحياء والمراكز وباقى الجهات المعنية.

وأكد اللواء هشام أمنة، أنه تم توفير أكثر من 25 ألف منفذ ومعرض بالمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات حتى الآن بجميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه من المستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة.

وأوضح اللواء هشام أمنة أن الوزارة تعمل أيضا من خلال مبادرة "سند الخير"، على طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك لتوفيرها للمواطنين استعداداً لاستقبال هذا الشهر الكريم، لافتا أن المبادرة تعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف تواجدها فى المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات لبيع السلع بتخفيض فى الاسعار بنسبة لا تقل عن 25%، خاصة، مشيراً إلى أن حجم مبيعات هذه المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى 206 ملايين جنيه فى 16 محافظة.

وشدد اللواء هشام آمنة على غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين فى كافة المدن والقرى والأحياء، وسد أى نقص فى أى سلع مؤكداً على التواجد الميدانى لرؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية لتحقيق الإنضباط فى الأسواق.

وطالب اللواء هشام آمنة، المحافظين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والجهات الأخرى ذات الصلة للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

كما وجه اللواء آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات خاصة حول المساجد الكبرى التى ستقام بها صلاة التراويح فى جميع المحافظات وكذا مناطق إقامة موائد الرحمن.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تنبيه المحافظين على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط والالتزام بالاجراءات المتبعة والتواجد الميدانى لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم خلال شهر رمضان.

وأشار الوزير أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقى الشكاوى من المواطنين عن نقص أى سلع أو خدمات بالمحافظات خلال الشهر الكريم من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وصفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected] ".