شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار نقيب التمريض ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا بقمة "المرأة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت قمة المرأة المصرية فى دورتها الثانية، الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا، والتي تعد واحدة من أهم الجوائز السنوية فى مصر.

وقالت نقيب التمريض، إن هذه الجائزة تُمنح سنويًا للنساء ذوات الإنجازات المتميزة والإمكانيات القيادية والقادرات لتقديم مساهمات كبيرة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في مصر .

ويعد منتدى "أفضل 50 امرأة مؤثرة" هو أول منصة في مصر تعالج قضايا تهم المرأة، لتعزيز مساهمتهن في عملية صنع القرار على المستويين المركزي والمحلي، حيث يجمع المنتدى بين القيادات النسائية، من خلفيات تعليمية ومهنية مختلفة ، من خلال مجموعة واسعة شبكة اتصالات لتبادل الخبرات ودعم جهود التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

كما يهدف المنتدى إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من منظور القيادات النسائية المهنية القادرة على وضع قضايا النوع الاجتماعي على رأس الأجندة السياسية في مصر، والذى من المتوقع أن يؤتي ثماره ، في مرحلة لاحقة بشأن تحسين المستوى المعيشي للنساء الأقل حظاً في المناطق الحضرية والريفية.

وشهد المنتدى مشاركة واسعة النطاق، من عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية وأيضا الرياضية والفنية والثقافية والتعليمية والاعلامية وريادة الأعمال، وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعات المصرية من محافظات الجمهورية كافة.

يذكر أنه انطلقت أمس الدورة الجديدة للقمة التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومجلة أموال الغد الاقتصادية، تحت شعار (تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها)، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.