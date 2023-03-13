شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: استحدثنا وحدة للحسابات الفلكية ونرد على الشائعات بالأدلة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بالتعاون مع دار الإفتاء ممثلة فى فضيلة مفتى الجمهورية، حرصنا على تنظيم ندوة علمية عن استطلاع هلال شهر رمضان .

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال ندوة تحت عنوان" هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، ينظمها معهد الفلك بمقر المعهد تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أن أحد أهم أدوار المعهد فى الوقت الحالى الرد على الشائعات بالأدلة العلمية كما حدث مؤخرا بشأن ما أشيع عن الزلازل .

وكشف رئيس المعهد، أنه تم استحداث وحدة الحسابات الفلكية ومواقيت الصلاة لما لها من شأن هام لتوضيح الأمور الفلكية والحسابات الفلكية

وأضافت: نتابع ونرصد كافة الظواهر الفلكية، مؤكدا أن المعهد صرح علمى متاح وأبوابه مفتوحه للمواطنين للتعرض على الأنشطة البحثية فى المعهد لتربية جيل على البحث العلمى قادر على البحث والابتكار والنهوض الدولة .

وطبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر رمضـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق ، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

وبذلك يكون يوم الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، و تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1444هـ فلكياً يوم الخميس 23/3/2023م ، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.