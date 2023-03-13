شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تنظم أنشطة تفاعلية لطلاب الأسمرات ضمن فعاليات الأسبوع المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة مياه الشرب بالقاهرة فعاليات الاسبوع المائى بحى الأسمرات خلال الفترة من 10-16 مارس 2023، وشملت فاعليات اليوم، ألعاب وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس ولوحات جدارية بالأسمرات ضمن فعاليات الأسبوع المائى، وذلك فى اطار توجهات الدولة للحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، وتحت رعاية محافظ القاهرة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة مستمرة فى تنفيذ فعاليات الاسبوع المائى لليوم الرابع على التوالى ، حيث تضمنت فعاليات اليوم انشطة والعاب تفاعلية بطابور الصباح بمدارس منطقة حى الاسمرات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليمة، بالإضافة إلى لوحات جدارية ومسابقات للرسم بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وندوات ودروس وعظات للتوعية بمساجد وكنائس المنطقة.

وتتم الحملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بأنشطة وفعاليات الاسبوع المائى داخل محافظة القاهرة (مديرية الشئون الصحية - الهيئة العامة لقصور الثقافة - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - حى الاسمرات - مديرية الاوقاف- مديرية التضامن الاجتماعى - دور العبادة).

وتتضمن الفعاليات العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمترددين على المكتبات، وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات للمترددين على الجمعيات الأهلية، مع عقد ورش عمل لتدريب السيدات على اعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية بحى الأسمرات وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب بالحى.

كما تتضمن الأنشطة عقد دروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب ، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية يتم خلالها تقديم كافة الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة للشركة.