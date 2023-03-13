شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صحتك أثناء التقلبات الجوية؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات مواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة وعدم التواجد خارج المنزل في البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاح كورونا ، بالإضافة إلي تلقي لقاح الإنفلونزا حيث إنه يقلل من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا ويحمي من التهابات الجهاز التنفسي البسيطة مثل نزلات البرد، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، لأنها تحمي من الإصابة بنزلات البرد وعدوى فيروس كورونا.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بغسل اليدين وتعقيمهما بشكل متكرر، وتناول وجبات طعام صحية وشرب الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس .

أما فيما يخص الأطفال قالت وزارة الصحة والسكان، إنه على أولياء الأمور الاهتمام بتغذيتهم الجيدة وتدفئتهم من خلال ارتداء ملابس سميكة مصنوعة من مواد توفر الدفء وتغطية الطفل بشكل جيد خلال فترة النوم، وفي حالة اصطحاب الأطفال خارج المنزل يجب أن يرتدي الرضع والأطفال الصغار ملابس مناسبة مع الحرص على تدفئتهم .