شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي وهي أكبر عملية طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي هذه الصفقة ضمن مجموعة من الطروحات الأولية الناجحة التي قامت المجموعة بإتمامها لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إحدى أكبر شركات الطاقة المتكاملة في الإمارات، حيث شهدت أدنوك للغاز إقبال كبير على الطرح من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للغاز بي أل سي»، وهي شركة متكاملة عالمية المستوى وواسعة النطاق متخصصة في معالجة وتسويق الغاز وأحد الأذرع الرئيسية لمجموعة أدنوك، وذلك بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وهي أكبر صفقة إدراج في تاريخ السوق أبو ظبي للأوراق المالية ، والأكبر في العالم كذلك خلال العام الجاري. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أدنوك للغاز بطرح 5% من إجمالي رأسمال الشركة، بما يعادل 3,837,571,100 سهم، بقيمة 2.37 درهم إماراتي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 181.9 مليار درهم إماراتي ،على أن يبدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (ADNOCGAS) .

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالمشاركة في إتمام الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» والذي يعد أكبر صفقة إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن. وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام عدد من الصفقات المهمة لصالح شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" الرائدة في مجال حلول الطاقة، حيث نجحت في إتمام صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للحفر» بقيمة 1.1 مليار دولار، فضلًا عن نجاحها في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم «فرتيجلوب» بقيمة 795 مليون دولار عام 2021، بالإضافة إلى طرح أسهم شركة «بروج» للبتروكيماويات بقيمة 2 مليار دولار عام 2022. وأكد فهمي أن المجموعة تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أجل اقتناص مزيد من الفرص الواعدة في كبرى أسواق الأوراق المالية بالمنطقة، وهو ما يعد شهادة على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية.

يذكر أن شركة «أدنوك للغاز بي أل سي» قد تأسست في يناير عام 2023، وذلك بهدف دمج عمليات التشغيل والصيانة والتسويق للأنشطة التابعة لمجموعة «أدنوك»، وهي «أدنوك لمعالجة الغاز» و«أدنوك للغاز الطبيعي المسال» و«أدنوك للغازات الصناعية». وقد أصبحت الشركة اليوم ركيزة أساسية في منظومة الطاقة في دولة الإمارات، فضلًا عن دورها الحيوي في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، حيث توفر الشركة حوالي 60% من احتياجات الدولة من الغاز، كما تمتلك مجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 دولة. وتدير «أدنوك للغاز بي أل سي» حوالي 95% من إجمالي احتياطيات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي التي تعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، مستفيدة من منصتها المتكاملة لإنتاج الغاز الطبيعي والتي تضاهي المعايير العالمية، حيث تبلغ قدراتها التشغيلية في مجال معالجة الغاز أكثر من 10 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى منشآت إسالة بطاقة معالجة تبلغ 29 مليون طن سنويًا.

وتمثل هذه الصفقة أول اكتتاب عام للمجموعة خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها خلال عام 2022، والتي يبلغ عددها 12 بقيمة 12.7 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس المال. فقد نجحت المجموعة في تقديم خدماتها الاستشارية بشأن الإدراج المزدوج الأول بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار أمريكي لشركة أمريكانا للمطاعم. كما نجحت في إتمام خدماتها الاستشارية في صفقة الطرح العام لأسهم مجموعة «تعليم» في سوق دبي المالي بقيمة 204 مليون دولار، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «سالك» بسوق دبي المالي (DFM) بقيمة مليار دولار أمريكي، وصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج» للبتروكيماويات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم مجموعة «كابلات الرياض» بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي قبل الاكتتاب العام في بورصة الكويت.