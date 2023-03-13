شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية بحي العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بحي العمرانية.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال التطوير والرصف ووضع الطبقة السطحية بشوارع رمسيس والمعاون وخطاب وممتاز ووجيه الدكرور، حيث تم وضع طبقه الرصف السطحية وتنسيق أرصفة المشاة وجاري استكمال الأعمال.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حى العمرانية بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمتابعة الدورية ومتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة، موجها بتلاشي بعض الملاحظات قبل استلام الشوارع من الشركات المنفذة مع مراعاة انشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار بالشوارع الجاري العمل بها مع الالتزام بالمناسيب اللازمه ومراجعه كفاءة أعمدة الانارة ودعم الشوارع التي بحاجة إلى أعمدة إنارة إضافية.

وتابع المحافظ خلال جولته نسب الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بشوارع الشوربجي وطيبة موجهاً بتضمين عدد من شوارع حى العمرانية لرصفها بالخطة الاستثمارية الجديدة بما يخدم خدمة الحركة المرورية للتسهيل علي المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق وأحمد جلال رئيس حي العمرانية.