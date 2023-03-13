شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من جامعات أمريكية لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ، و امديست مصر وممثلى عدة جامعات أمريكية ، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والجامعات الأمريكية بالتعاون مع الامديست ، وذلك في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والإرتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

وخلال اللقاء قدم الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، عرضاً تقديمياً سريعاً عن الجامعة منذ نشأتها في عام 1950 كثالث جامعة مصرية ، وموقعها الجغرافي ، كذلك ألقى الضوء علي كليات الجامعة لافتاً إلي أن جامعة عين شمس عملاقة يبلغ عدد كلياتها 20 كلية ومعهد ، وأن 10.2% من كليات الجامعة تعد كليات دولية سواء ببرامج الشراكة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، أو بتواجد أعضاء هيئة تدريس من الخارج ، كما استعرض أعداد طلاب الجامعة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا مشيرا إلى وجود 9000 آلاف طالب وافد من جنسيات مختلفة ، بما يمثل 4.5% من طلاب الجامعة.

وتحدث أيضا خلال العرض التقديمى المركز والشامل عن الأنشطة الطلابية المختلفة التى تكفلها الجامعة لطلابها إيمانا بأهميتها في تنمية شخصية الطالب مثل الأنشطة الرياضية والفنية ، مشيراً إلي امتلاك الجامعة أكثر من كورال من بينهم كورال روح الشرق ذات السمعة العالمية والمحلية ، كما استطاع طلاب الجامعة حصد جوائز دولية ومحلية في مجال المسرح بالإضافة إلى المسابقات العلمية والبحثية المحلية والدولية فى المجالات المختلفة والتى حصد فيها أبناء الجامعة جوائز متعددة .

و ألقي رئيس الجامعة الضوء علي البحث العلمى بالجامعة والنشر الدولى و المنح والمشروعات البحثية ومراكز التميز ، مشيرا إلي أنه خلال الخمس السنوات الماضية تواجد بالجامعة ثلاث مراكز للتميز بالتعاون مع الجانب الأمريكى فى مجالات ( الطاقة ، المياه ، الثقافة) .

كما تحدث عن موقع جامعة عين شمس من التصنيفات الدولية ، مشيراً إلي أن الجامعة تعد من أفضل 2% من جامعات العالم ، كذلك أشار إلى أن هناك تعاون دولي بين الجامعة ومؤسسات من 38 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة بعدد اتفاقيات دولية يبلغ 266 إتفاقية ، تم توقيع 85 منهم فى الأعوام الأخيرة .

وخلال اللقاء استعرض كذلك جهود الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء ، ومساعيها في مجال التحول الرقمى والذي بدأ قبل جائحة كورونا ، والذي أسرعت الجائحة من وتيرته ، ملقياً الضوء علي المنصات التعليمية بجامعة عين شمس مثل ASU 2 Leaning ، ASU E assessment platform وأيضا تناول مستشفي عين شمس الافتراضى وجهودها خلال فترة كورونا.

وخلال العرض التقديمى الشامل الذى قدمه رئيس جامعة عين شمس تحدث عن دوائر الابتكار بالجامعة ( مركز الابتكار والإبداع ، مركز التدريب ، مركز التوظيف) ، كذلك تطرق لمستشفيات الجامعة والتى تقدم الخدمة الطبية لما يزيد عن مليون مريض سنويا .

كما تحدث المتينى عن الخدمات التى تقدمها الجامعة للمجتمع فى إطار دورها المجتمعى مثل القوافل الشاملة ،والمشاركة فى محو الأمية ، نشر الوعى بالتغيرات المناخية ، عقد الملتقيات الثقافية ، وتوفير مراكز الاستشارات في عدة مجالات .

وعقب العرض التعريفى تم فتح باب النقاش والرد علي كافة استفسارات الحضور في نقاش تفاعلى وأعرب رئيس الجامعة عن تطلعه للتعاون مع الجامعات الأمريكية في المجال البحثى والأكاديمى وتبادل الطلاب والأساتذة ، مؤكدا علي أن جامعة عين شمس تحرص علي الإنفتاح علي الجامعات العالمية وتقدم خدمة تعليمية تواكب المستويات العالمية وأن مصر بلد آمنة وشعبها ودود وتقدم الجامعة كافة التسهيلات للطلاب الوافدين لدمجهم فى المجتمع الجامعى ، ومن خلال إدارة الوافدين بالجامعة يتمتع الطلاب بحزمة من الخدمات المتميزة .