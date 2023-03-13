شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس المصرية اليابانية تعلن حاجتها لمعلمين خلال العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم الإعلان قريبا عن بدء التقديم للمعلمين والمديرين والوكلاء و الدعم الفني للعمل بالمدارس بداية من العام الدراسى المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى قوت سابق شروط وسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023,2024، موضحة أن المستوى الأول لرياض الأطفال سن القبول يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم والمستوى الثانى لرياض الأطفال يبدأ من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم أما الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثانى الابتدائى يبدأ من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد أما الصف الثالث الابتدائي يبدأ من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.

وأوضحت أن القبول سيتم وفق الأماكن المتاحة فى الفروع المتقدم عليها الطفل، ويتم التقديم إلكترونيا علل بوابة المدارس ويتم احتساب السن فى 1 أكتوبر 2023، ولا يتم تقديم خدمة توصيل الطالب أو منح وجبات للطلاب.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم عبارة عن شهادة ميلاد مميكنة للطفل لا تزيد عن شهر، وثورة بطاقة ولى الأمر سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل.



