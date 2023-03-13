شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الكشف عن الأمراض الوراثية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تشتمل على فحوص الكشف عن الأمراض الوراثية مثل انيميا البحر المتوسط وفقر الزم المنجلى وذلك بهدف الحفاظ على الأسرة خالية من الأمراض الوراثية والنادرة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه فى حالة فقد الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج يمكن التوجه لأقرب وحدة من وحدات فحص المبادرة لإعادة طباعة الشهادة ودفع مبلغ 40 جنيها فقط.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحةوالسكان: "تكاليف الفحص الطبى والتحاليل 230 جنيها وتتحمل الدولة الفرق، حيث إن متوسط تكلفة التحليل من 450 إلى 500 جنيه للفرد الواحد".

وأضاف عبد الغفار أنه تم إجراء الفحص الطبي لـ9 آلاف شاب وفتاة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج" خلال أول 4 أيام من انطلاقها الأحد الماضى، ونوه إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية والتي تعد سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

وقال إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني.