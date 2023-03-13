شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: شهر رمضان 29 يوما وعيد الفطر الجمعة 21 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أستاذ أبحاث الشمس، أنه طبقا للحسابات الفلكية، يكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.
وأشار إلى أنه استعدادا لشهر رمضان يتم التجهيز لـ 7 لجان على مستوى الجمهورية، موضحا أن كل لجنة تضم عضوا من المعهد وعضوا من هيئة المساحة وعضوا من دار الإفتاء وعضوا من مشيخة الأزهر.
وأضاف أن قرار بداية الشهر يكون لفضيلة مفتى الجمهورية، لافتا إلى أن المعهد يصدر دليلا فلكيا سنويا يوضح كل الحسابات الفلكية للأشهر الهجرية.
وفقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر رمضـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).