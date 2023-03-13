شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الرؤية هى الأساس لكن لايعتمد عليها إذا خالفت الحسابات الفلكية القطعية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلى أنه لابد من وضع أمرين فى الاعتبار عند الصائم أن يتبع هلال البلد فيجب على أهل كل بلد متابعة إمامهم.
وأكد أن منهجية دار الإفتاء أن الرؤية تكون لجميع الشهور الهجرية ولا تقتصر على الشهور المرتبطة بها العبادات، وذلك من أجل الوصول لأصوب تحديد لأشهر العبادات رمضان وشوال وذو الحجة.
وأشار إلى أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية وعددها 7 لجان، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة ومعهد الفلك والأرصاد، ولا يشوبها أى معوقات، موضحا أن هناك رؤية بصرية نعتمد عليها مع الأخذ بالحسابات الفلكية التى تحدد مكان وتوقيت نزول القمر.
وأضوح أن الرؤية هى الأساس، ولا يتم الاعتماد عليها إذا شابها التهم، والتى من بينها مخالفة الحسابات الفلكية القطعية، مضيفا أن مصر على مر عقود من الزمن، لم تختلف فيها الحسابات الفلكية مع نتائج الرؤية الشرعية.