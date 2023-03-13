شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الأربعاء 22 مارس المتمم لشهـر شعبان وغرة رمضـان الخميس 23 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن كواليس وتفاصيل ميلاد هلال شهر رمضان لعام 1444 هجريا، موضحا أنه وفقا للحسابات الفلكية هلال شهر رمضـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).

جاء ذلك خلال الندوة العلمية التى ينظمها المعهد القومى للبحوث الفلكية ، اليوم الإثنين، تحت عنوان" هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، وذلك بمقر المعهد تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .

وأضاف أستاذ أبحاث الشمس، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتابع : يغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق ، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (3 - 16 دقيقة)، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.

وأكد أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، و تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1444هـ فلكياً يوم الخميس 23/3/2023م.