شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يلتقى وفدا من رؤساء جامعات أمريكية لبحث التعاون الأكاديمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بوفد رفيع المستوى من رؤساء عدد من الجامعات الأمريكية، وذلك لدارسة ومناقشة أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي، في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، وذلك بحضور الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، والدكتورة منال المصري عميد كلية الطب، والدكتورة عبير عبد السلام عميد كلية الآداب.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس جامعة القاهرة بوفد رؤساء الجامعات الأمريكية والذي ضم ممثلين عن: (جامعة ولاية نورث كارولينا، جامعة الاباما، وجامعة كاليفورنيا، وجامعة سانتا كروز، وجامعة روتجرز، وجامعة ولاية كولورادو، وجامعة ماساتشوستس امهيرست، وجامعة تافتس، وكلية ويلسلي، وجامعة ماساتشوستس، وجامعة جورج واشنطن، جامعة ولاية ميشيغان، وجامعة بنسلفانيا).

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة ليست مجرد جامعة حكومية عريقة فقط بل هي جامعة عملاقة تضم 27 كلية ومعهدًا، ويدرس بها نحو 270 ألف طالب وطالبة، وبها 1320 لائحة دراسية بكالوريوس وليسانس، و14 ألف مقرر دراسي، و 169 مركزًا بحثيًا، و 20 مستشفى تعليميا، وتخرج فيهارؤساء دول ومؤسسات دولية كبرى ورؤساء وزارة، وحصل عدد من خريجيها على جائزة نوبل.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، أن جامعة القاهرة ستفتتح قريبا جامعتها الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي ستُمثل كيانًا أكاديميًا متميزًا بين مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والعالمي، كونها جامعة برامج قائمة على الشراكة والدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات الدولية، وسيتم إتاحة الدراسة بها للطلاب المصريين والعرب والأجانب، وسيعتمد جزء كبير منها على المنح الدراسية المجانية للمتفوقين وغير القادرين.

وأجاب الدكتور الخشت، على الأسئلة التي طرحها ممثلو وفد الجامعات الأمريكية واستفساراتهم حول الجامعة الدولية الجديدة، ومكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، وعوامل جذب الجامعة للطلاب الوافدين، واستراتيجية الجامعة الحالية والرؤية المستقبلية.

وأكد الدكتور الخشت، للوفد، حرص جامعة القاهرة على الانفتاح العالمي دون التفريط في خصوصيتنا وهويتنا، والسعي لسد الفجوة المعرفية بين المناهج في الجامعة والجامعات المتقدمة من خلال تطوير المقررات واللوائح الدراسية واستحداث برامج دراسية جديدة تواكب وظائف المستقبل وتؤهل الخريجين لدخول سوق العمل، كما أكد للوفد حرص جامعة القاهرة على تطبيق كل أركان ومحاور جامعات الجيل الرابع في استحداث كليات جديدة مثل أول كلية للنانو تكنولوجي بالشرق الأوسط، والعمل حاليا على استحداث كلية للعلوم الجديدة والمتجددة، وكلية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية للذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأعرب عدد من أعضاء وفد الجامعات الأمريكية، عن سعادتهم لوجودهم بجامعة القاهرة، كما أشادوا بالفيلم القصير الذي شاهدوه عن الجامعة وتطورها خلال السنوات الخمس الماضية، وما أحرزته من تقدم في التصنيفات العالمية والبحث العلمي والانجازات المتحققة في العملية التعليمية، بالإضافة إلى المشروعات الإنشائية الكبرى التي تنفذها الجامعة في تحقيق استراتيجيات جامعات الجيل الرابع، مع الحفاظ على خصوصيتها، واستقدام الخبراء والأساتذة الأجانب للتدريس بالجامعة.

وفي ختام اللقاء، التقط وفد الجامعات الأمريكية صورة جماعية مع الدكتور محمد عثمان الخشت ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعدد من عمداء الكليات.