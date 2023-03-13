شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل وفد أوزباكستان ويؤكدان عمق العلاقات التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمكتبه وفدًا من جمهورية أوزباكستان، ضم: د. جاسور نجم الدينوف مسؤول بديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، و د. جمال الدين كريموف - مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، ود. عبد اللطيف الله قولوف - مدير القسم بمركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، ود. أكبر كازاكباييف - رئيس قسم اللغة العربية بأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، أمانوف براءة مرادفتش -رئىيس قسم العلاقات الدولية و قسم تطوير السياحة الدينية.

في بداية اللقاء، رحب الأمين العام بالوفد، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار دور الأزهر الشريف العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأن الأزهر الشريف ليس خاصًا بنا كمصريين وإنما هو لكل شعوب العالم فهو يعمل على حفظ التراث الإنساني في العالم كله.

أضاف عياد أن هذا التعاون يؤكد على عمق العلاقات التاريخية والإنسانية بين البلدين؛ كما أنه يفتح مجالات متعددة للتعاون المشترك بيننا وبينكم كعلماء دين ومفكرين للأخذ بيد الإنسانية إلى ما يحقق الخير للعالم أجمع، مشيرا إلى أن مؤتمر الإمام الماتريدي الذي عقد في أوزبكستان كان مباركًا والمسابقة التي نحن بصددها كانت إحدى الثمار الذي نتجت عنه كبداية تعد جيدة.

أوضح الأمين العام، أن التعاون بين الأزهر وأوزبكستان شهد الكثير من الأعمال المشتركة من بينها: مسابقة تراث الإمام الماتريدي بين المجمع ومركز الإمام الماتريدي، وذلك ضمن أوجه التعاون العلمي وتبادل الخبرات؛ حيث تعتبر خطوة مهمة لتعريف الباحثين بتراث الإمام الماتريدي، مؤكدًا على أهمية أن تكون هناك رؤى فكرية مشتركة، وتعاون بشكل كامل في جميع المجالات المختلفة.

من جانبهم، وجّه أعضاء الوفد الشكر للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على هذا التعاون والمساعدة في إقامة المسابقة المهمة، مؤكدين على أهمية تطوير التعاون المشترك بين المجمع والمؤسسات التعليمية والعلمية بما يخدم التراث الإسلامي.