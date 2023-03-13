شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تشغيل تجريبى للخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في تقريره، اليوم الاثنين: انطلقت التدريبات العملية منذ شهر ديسمبر الماضى على منظومات التحول الرقمى من محافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتحسين حياة المواطنين و الخدمات المقدمة له، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 و توجه الدولة نحو التحول الرقمي .
وأضاف مدير المديرية: حدث ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، والخاصة بالاسراع من الانتهاء من عمليات تطوير وتحديث أعمال التحول الرقمي لمنظومات العمل بالوزارة طبقا للمعايير القياسية بما يسمح بإطلاق خدماتها الجماهيرية للمواطنين على منصة مصر الرقمية ، في إطار التعاون المثمر بين وزارتي القوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و تنفيذا لأعمال بروتوكول التعاون بشأن ميكنة خدمات "الوزارة" و اطلاقها على المنصة .