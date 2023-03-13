شكرا لقرائتكم خبر عن السلامة والصحة المهنية.. قوى عاملة الغربية تنظم ندوة لتوعية العاملين بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية ندوة لتوعية وتثقيف العاملين بمستشفي الشروق ومستشفي دار الشفاء تحت عنوان : مفهوم السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئه العمل و المسؤليه المجتمعية، في اطار الاستدامة والخطوط العريضة في تقييم المنشآت لمخاطر بيئة العمل تمهيدا لوضع خطط الطوارئ والأخلاء، وذلكتحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة وحسب توجيهاته للمديريات بتكثيف التوعية والتثقيف للعاملين بالمنشآت .

وأوضح احمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالغربية فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، اليوم الاثنين :انه تم تنظيم الندوة في إطار حرص الدولة المصرية علي الحفاظ علي العنصر البشري باعتباره ثروة قومية لا تقدر بثمن ، وفي إطار الجهد المبذول من وزاره القوي العاملة لحماية ورعاية الأيدى العاملة فى جميع مواقع الإنتاج ، وضمن خطة التوعيه والاعلام التى بدأتها المديرية تأتي هذه "الندوة".

وأضاف مدير المديرية : حاضر فى الندوة، دينا أيوب مفتش بمكتب طنطا ،واميره محمد مسؤل بوحده التوعية والاعلام والحوادث الجسيمة بادارة السلامة والصحة المهنية ، و تحت إشراف ياسر عيد وكيل المديرية ، والمهندس خيري عطا مدير ادارة السلامة والصحة المهنية ، وتم الاستماع لمطالب المشاركين بتكرار مثل هذه الندوات للارتقاء بمستوى العاملين بشكل مستمر مقدمين الشكر والتقدير لمديرية القوى العاملة والوزارة على جهودهم الحثيثية فى الإرتقاء بمستويات العاملين وتثقيفهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية من حدوثها .