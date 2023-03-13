شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ختام برامج تدريبية على 3 مهن لتأهيل شباب بنى سويف لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بشأن ختام فعاليات الدورات التدريبية على 3 مهن هي: التفصيل والحياكة، والسباكة، والتبريد والتكييف، التي انعقدت بوحدة التدريب المتنقلة، ومقر مركز التدريب المهني بشرق النيل التابع للمديرية، وذلك لعدد 28 متدربا ومتدربة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل دورمراكز التدريب المهني بالمديريات لتأهيل الشباب من الجنسين، وفق متطلبات سوق العمل بالمحافظات وتنفيذاً للخطة التدريبية للعام المالي الحالية.

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، فى تصريحات اليوم الإثنين، عن تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للمتدربين بعد انتهاء البرنامج التدريبي النظرى والعملى، مشيراً إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار الخطة التدريبية التى تنفذها المديرية مجاناً للشباب، على عدد من المهن التى يتطلبها سوق العمل بهدف تأهيل أبناء المحافظة على المهن المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف مدير المديرية: يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بفرص التدريب من خلال التقديم بديوان المديرية إدارة بحوث العمالة والتدريب، أو من خلال مقرات مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربون فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل بها فى الشركات والمصانع فى المهن التى يتدربون عليها .