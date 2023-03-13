شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: أمطار على الساحل الشمالى وشمال الدلتا.. وغدا سيول بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إنه من المتوقع سقوط أمطار يومى الاثنين والثلاثاء تتركز على الساحل الشمالى وشمال الدلتا تصل إلى حد السيول فى جنوب سيناء غدا الثلاثاء.

وأضاف فهيم أن أيام الحسوم تأتى في كل عام في الفترة من 10 إلي 18 مارس، وهي رياح متفاوتة الشدة وتقلبات في الجو لمدة تتراوح من 8 إلى 10 أيام .

أوضح فهيم أنه حتى يوم الجمعة متوقع نشاط لهبات من الرياح القوية المتقطعة مع وجود أمطار متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا ومناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تغزر أحيانا على السلوم ومطروح ، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء .