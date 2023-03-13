شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة: أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس بعد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ويغرب القمر" في طور الهلال القديم" قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق ، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين "8 - 11 دقيقة".
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" بمدد تتراوح بين "3 - 16 دقيقة"، فيما عدا داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين "1 - 2 دقيقة"، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.
وبذلك يكون يوم الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، و تكون غرة شهر رمضان المعظم 1444هـ فلكياً يوم الخميس 23/3/2023م ، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.