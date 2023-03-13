شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قرار، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 3 دولارات / مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI""، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية.