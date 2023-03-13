رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI""، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012