شكرا لقرائتكم خبر عن "لو موظف غلط.. عقوبته إيه فى النيابة الإدارية؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النيابة الإدارية هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف ”الخليج 365” في النقاط التالية سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم.

-للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.

-للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

-للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.

-للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

-للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.