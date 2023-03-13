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"لو موظف غلط.. عقوبته إيه فى النيابة الإدارية؟.. القانون يجيب

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القاهرة - سامية سيد - النيابة الإدارية هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف ”الخليج 365” في النقاط التالية سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم.

 

-للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.

 

-للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

 

-للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.

 

-للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

 

-للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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