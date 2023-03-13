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شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من القراء يطالبون بمراعاة البعد الاجتماعى فى أسعار تقنين الأوضاع فى توابع المدن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب مراعاة البعد الاجتماعى فى أسعار تقنين الأوضاع فى توابع المدن؟"، أيد غالبية القراء مطالب مراعاة البعد الاجتماعى فى أسعار تقنين الأوضاع فى توابع المدن؟.
وأيد 80% من القراء مطالب مراعاة البعد الاجتماعى فى أسعار تقنين الأوضاع فى توابع المدن، بينما عارض 20% من القراء مطالب مراعاة البعد الاجتماعى فى أسعار تقنين الأوضاع فى توابع المدن.
نتيجة الاستطلاع