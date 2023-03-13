وأيد 80% من القراء مطالب مراعاة البعد الاجتماعى فى أسعار تقنين الأوضاع فى توابع المدن، بينما عارض 20% من القراء مطالب مراعاة البعد الاجتماعى فى أسعار تقنين الأوضاع فى توابع المدن.

شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من القراء يطالبون بمراعاة البعد الاجتماعى فى أسعار تقنين الأوضاع فى توابع المدن والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012