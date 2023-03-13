السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خط "القاهرة ـ إسماعيلية" والعكس

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، إعتباراً من اليوم الإثنين بتركيب 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية فى ظل توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور تجهيزها.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012