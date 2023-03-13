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السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خط "القاهرة ـ إسماعيلية" والعكس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، إعتباراً من اليوم الإثنين بتركيب 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية فى ظل توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور تجهيزها.

 

وهى كالتالى:

 

تشغيل قطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 

تشغيل قطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 

تشغيل قطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 

تشغيل قطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى 

               

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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